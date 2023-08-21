Bloomberg: Биткоин пережил очень плохую неделю и продолжает дешеветь

Bitcoin продолжает дешеветь, увеличивая потери, понесенные в течение прошлой недели - худшей с ноября прошлого года, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Крупнейший цифровой актив подешевел почти на 1% до $26 000 по состоянию на утро 21 августа, торгуясь на уровне двухмесячных минимумов после того, как в течение предыдущих семи дней потерял более 10%" , - сообщает агентство.

Также, тенденцию к удешевлению демонстрируют такие криптовалюты, как Ether и XRP.

"Перспектива повышения стоимости долгосрочных заимствований снижает спрос на более рискованные инвестиции на мировых рынках" , - объясняет тенденцию Bloomberg.

Отмечается, что долгосрочная доходность казначейских облигаций США находится на многолетних максимумах. Это является частью стратегии глобальной распродажи облигаций на фоне длительного периода ограничительной монетарной политики, направленной на сдерживание инфляции.

"Такой фон предвещает ограниченную ликвидность, что создаст проблемы для более рискованных активов, таких как акции и криптовалюты" , - говорится в сообщении.

Согласно прогнозам аналитиков, Bitcoin продолжит свое падение до уровня около $25 000.

В то же время существуют оценки, что Bitcoin может оказаться на пороге более глубокого падения, если он опустится ниже $25 700.

Напоминаем:

В ночь на пятницу, 18 августа, основные криптовалюты ночью внезапно упали на 10% - цена Bitcoin временно даже опускалась ниже $26 000.

Падение Bitcoin на прошлой неделе было самым большим с момента краха криптовалютной биржи FTX в последнем квартале 2022 года.

На прошлой неделе одной из причин внезапного обвала крипторынка называли публикацию в Wall Street Journal о том, что SpaceX Илона Маска сократила свои запасы Bitcoin на $373 млн, которые компания приобрела в 2021-2022 годах.

Но несмотря на падение стоимость Bitcoin все еще остается гораздо выше, чем в начале года, когда он стоил $16 500.