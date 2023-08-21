Эрдоган хочет лично встретится с Путиным в сентябре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в сентябре, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Эрдоган также сообщил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан может посетить Москву раньше этого срока, чтобы обсудить "зерновое соглашение", в организации которой Турция принимала активное участие в прошлом году.

"Обсуждение этого вопроса с глазу на глаз имеет большое значение, и достижение результатов таким образом будет гораздо более точным" , - сказал он.

14 августа турецкое издание Milliyet сообщало﻿, что визит Путина в Турцию должен состояться "в ближайшие дни".