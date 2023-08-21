Зеленский провел встречу с королевой Дании
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Копенгаген встретился с королевой Маргрете II и членами королевской семьи, сообщает Европейская правда.
Об этом пресс-служба президента объявила на официальных страницах.
Зеленский отметил, что Киев ценит личную поддержку королевской семьей гуманитарных усилий датских и международных организаций, действующих в Украине.
"Заявления и действия королевской семьи Дании в поддержку Украины и украинского народа очень много значат для нас... Спасибо датскому народу, правительству и парламенту за мощную гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине. Всегда будем благодарны за поддержку и взаимопонимание, которое встречает здесь наша борьба за жизнь и свободу", – прокомментировал Владимир Зеленский.
Датское DR отмечает, что из-за визита Зеленского королева Маргрете прервала летний отпуск, чтобы лично встретиться с ним.
Перед этим украинский президент выступил в парламенте Дании.