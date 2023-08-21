Зеленский провел встречу с королевой Дании

Зеленский провел встречу с королевой Дании
Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Копенгаген встретился с королевой Маргрете II и членами королевской семьи, сообщает Европейская правда.

Об этом пресс-служба президента объявила на официальных страницах.

Зеленский отметил, что Киев ценит личную поддержку королевской семьей гуманитарных усилий датских и международных организаций, действующих в Украине.

"Заявления и действия королевской семьи Дании в поддержку Украины и украинского народа очень много значат для нас... Спасибо датскому народу, правительству и парламенту за мощную гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине. Всегда будем благодарны за поддержку и взаимопонимание, которое встречает здесь наша борьба за жизнь и свободу", – прокомментировал Владимир Зеленский.

Датское DR отмечает, что из-за визита Зеленского королева Маргрете прервала летний отпуск, чтобы лично встретиться с ним.

Перед этим украинский президент выступил﻿ в парламенте Дании.

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