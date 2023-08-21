Кличко: 280 тысяч киевлян получат матпомощь ко Дню независимости

Ко Дню Независимости Украины столица выплатит по программе 130 миллионов гривен единовременной материальной помощи отдельным категориям киевлян, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, помощь будет выплачена социально-незащищенным киевлянам, а также - внутренним переселенцам, которые сегодня проживают в столице.

В частности, материальную помощь получат:

люди с инвалидностью I, II и III групп

лица, получающие пособие на детей с тяжелыми заболеваниями

дети-сироты

Праведники Бабьего Яра

репрессированные лица, которых в дальнейшем реабилитировали

участники народного ополчения, которые принимали участие в обороне Киева с июля по сентябрь 1941 года

родители и матери погибших в мирное время военнослужащих срочной службы

неработающие пенсионеры, размер пенсий которых не превышает размера 2,5 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Всего помощь получат 280 тысяч жителей столицы. Размер выплат составит от 400 до 950 гривен.

От чего зависит размер помощи, а также - каким образом ее получить, Кличко не пояснил.