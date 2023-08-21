Кулеба: Украинское контрнаступление продолжается и прогрессирует

Контрнаступление Вооруженных сил Украины на юге и востоке продолжается и достигает определенного прогресса, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает El Mundo.

Глава МИД подчеркнул, что поставка истребителей F-16, о которой объявили Дания и Нидерланды, - "важный шаг" в контрнаступлении против России, которое "продолжается и прогрессирует".

Кулеба также отметил, что Украина "добивается очень хорошего прогресса" для переговоров и определения условий мира, хотя он признал, что начать диалог "будет нелегко".

"Но мы не собираемся подписывать соглашение, подобное тому, которое подписала Финляндия", - добавил Кулеба, имея в виду соглашение, которое предусматривало передачу Советскому Союзу около 10% земель Финляндии по итогам войны 1939-1940 гг.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские военные с начала лета продолжают наступать на отдельных участках фронта. Они добиваются успеха и вытесняют российских оккупантов.

В частности, на юго-востоке нашими защитниками уже был освобожден ряд населенных пунктов. Недавно ВСУ деоккупировали поселок Урожайное Донецкой области.

Также сейчас продолжаются бои за село Работино Запорожской области