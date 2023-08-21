Укрэнерго: В Украине зафиксирован новый рекорд потребления электроэнерги

Укрэнерго: В Украине зафиксирован новый рекорд потребления электроэнерги
Фото: Рixabay

В Украине в воскресенье, 20 августа, зафиксировали новый рекорд потребления электроэнергии в выходной день, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В воскресенье уровень потребления электроэнергии был на 0,3% больше предыдущего рекордного показателя в субботу, 5 августа.

"В целом на выходных потребление было, как и температура, аномально высоким: в субботу, 19 августа, уровень потребления был выше на 5%, чем в предыдущую субботу 12 августа, а вчерашний показатель превысили прошедшее воскресенье на 10%", - добавили в компании .

Украинцев еще раз призывали экономить ресурс. Для этого % выключать мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно; переносить пользование электроприборами на утренние или ночные часы; выключать свет, выходя из помещения.

Напоминаем:

Задолженность участников рынка перед оператором системы передачи электроэнергии НЭК "Укрэнерго" достигла 59 млрд грн. При этом долги системного оператора перед участниками рынка составляют 50 млрд грн.

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