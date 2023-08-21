Президент Сербии подтвердил, что встретится с Зеленским в Греции

Сербский президент Александар Вучич во вторник, 22 августа, встретится с Владимиром Зеленским в Афинах, где проходит неформальный саммит стран Западных Балкан, сообщает Европейская правда.

Об этом, как пишет РТС, Вучич сказал журналистам в понедельник.

Президент Сербии отметил, что встретится с Зеленским по просьбе украинского президента.

"У меня будет с ним двусторонняя встреча, поэтому я сяду и поговорю с Зеленским в частном порядке обо всем, что происходило в последнее время по Республике Косово, о признании и непризнании территориальной целостности и все другие вопросы", – добавил он.

Вучич выразил надежду, что разговор с украинским президентом получится "хорошим и открытым".

Также он анонсировал обращение к гражданам Сербии, во время которого "откровенно расскажет о том, что происходит".

До этого единственный раз, когда президенты Сербии и Украины встречались вместе, был 1 июня – тогда Зеленский и Вучич недолго говорили с глазу на глаз на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.

В понедельник президент Украины прибыл в Грецию для участия в саммите по Балканам. Сообщается, что украинский лидер будет среди гостей неформального ужина, приглашенных греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

Темами встречи будут европейская интеграция региона, энергетическая безопасность на Балканах и в Юго-Восточной Европе, а также санкции против России, которые не ввела Сербия, и диалог последней с Республикой Косово.