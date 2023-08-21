Зеленский: Греция присоединится к обучению украинских пилотов на F-16

Президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом в понедельник объявил о присоединении Греции к так называемой авиационной коалиции, сообщает Европейская правда.

"Сегодня мы имеем важный результат для авиационной коалиции: Греция примет участие в тренировке наших пилотов на F-16", – объявил Зеленский на пресс-конференции в Афинах.

Он поблагодарил премьера Греции за "готовность больше помочь с защитой нашей свободы".

"Мы благодарны за то, что будет оборонная поддержка Греции для Украины. Наши команды обсуждают соответствующие детали", – добавил глава государства без конкретики.

Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Она, а также Нидерланды на выходных объявили о решении передать Киеву эти самолеты после завершения обучения.

Ранее министр обороны Дании Якоб Эллеман-Йенсен раскритиковал посла РФ в Копенгагене Владимира Барбина, который назвал передачу истребителей F-16 Украине эскалацией конфликта.

В середине июля 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.