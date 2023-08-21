Еврокомиссар оценил прогресс Украины на пути к членству в ЕС

На сегодняшний день прогресс Украины по выполнению условия для вступления в Европейский союз впечатляет, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс, сообщает LRT.

"Сегодня прогресс впечатляет, потому что давайте не будем забывать, что первоочередной задачей Украины является, конечно, победа, прекращение войны, возвращение своих территорий, и в то же время она успешно проводит реформы" , - заявил он.

Синкявичюс добавил, что те реформы, которые уже были проведены, касающиеся судебной системы и свободы СМИ, "очень важны, почти фундаментальны, как клей, который скрепляет ЕС".

Еврокомиссар заявил, что дальнейший прогресс, особенно в области коррупции и закона об олигархах, - это гораздо более сложные процессы, которые займут больше времени.

"Еврокомиссия обещает представить полную комплексную оценку в начале октября, представить обновленные рекомендации Украине, и я не сомневаюсь, что, учитывая то, как сейчас действует украинское правительство, они постараются реализовать их достаточно быстро" , - заявил Синкявичюс.

Чиновник добавил, что недостаточно просто поставить галочку напротив принятого закона, необходима его реализация.

"И Еврокомиссия также будет оценивать выполнение этих законов, чтобы убедиться, что они выполнены" , - заявил он.

Вступление Украины в ЕС

В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого перед Киевом поставили ряд условий, выполнение которых обязательно для членства.

Процесс вступления включает в себя соответствующие переговоры между Украиной и ЕС. Украинская сторона рассчитывают, что они начнутся уже в этом году.

По состоянию на июнь этого года Украина выполнила 2 из 7 задач, которые необходимы для начала переговоров.