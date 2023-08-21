Греция подписала декларацию по евроатлантической интеграции Украины

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Афинах подписали совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины, сообщает Европейская правда.

Текст декларации опубликовал Офис президента.

Согласно документу, Украина и Греция "подтверждают свою приверженность укреплению совместных усилий в поддержку интеграции Украины в Альянс и имплементации стандартов НАТО".

Афины декларируют, что будут продолжать военную, техническую, оборонную и гуманитарную поддержку Украине, а также способствовать послевоенному восстановлению Украины.

Стороны также констатировали, что безопасность Украины является "жизненно важной для стабильности евроатлантического региона", и поддержали роль Совета Украина-НАТО как площадки для расширения сотрудничества Киева и Брюсселя.

"Греческая Республика поддерживает обретение Украиной членства в НАТО, когда члены Альянса придут к согласию и будут выполнены условия, как указано в декларации Вильнюсского саммита НАТО", – подытоживается в декларации.

Как уточнил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, Греция стала двадцать четвертым государством-членом Альянса, с которым Украина формализовала поддержку членства Украины.

"Остается лишь четверть от общего количества членов – восемь стран, с которыми мы еще не заключили подобные декларации. При этом большинство из этих стран уже выразили нам поддержку, осталось это лишь изложить на бумаге", – отметил он.

Как известно, вопрос членства Украины в Альянсе стал одной из тем Вильнюсского саммита НАТО в июле этого года.

Саммит согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия". Инструментом для контроля реформ, которые выполняет Украина, станет Годовая национальная программа (ГНП) – этот инструмент уже есть в распоряжении Украины.