Беспилотники снова атаковали Москву. В Подмосковье есть повреждения

В московском районе Строгино и городе Красногорск Московской области ночью 22 августа прогремели взрывы, российскую столицу снова атаковали дроны, сообщает Украинская правда.

Как сообщает "Astra", в Красногорске после взрыва в домах повылетали окна и повреждены автомобили. На асфальте одного из дворов лежат обломки вероятно БПЛА.

Канал "Shot" утверждает, что над Красногорском дрон был сбит в районе здания правительства Московской области.

Взрыв также слышали жители московского района Строгино, пишет "Astra". После взрыва в небе виден дым.

По информации российского издания "РИА Новости", в Красногорске повреждены фасад и окна 25-этажки и припаркованы рядом с домом автомобили.

Все российские столичные аэропорты закрывали на вылеты и прилеты, пишет "ТАСС" со ссылкой на авиаслужбы.

Впоследствии издание сообщило, что аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" начали принимать рейсы после временного закрытия.