Атака беспилотников на Москву: Минобороны РФ заявило о сбитии 4 дронов

Министерство обороны России утверждает, что ночью 22 августа под Москвой силами ПВО якобы было уничтожено 2 беспилотника, а еще 2 дрона средства радиоэлектронной борьбы якобы подавили в Брянской области, сообщает Украинская правда.

"Два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области. Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области" , – говорится в сообщении.

В российском Минобороны также заявили, что в результате атак беспилотников нет пострадавших.

О сбивании 2 беспилотников под Москвой также сообщил глава российской столицы.

Собянин утверждает, что один дрон был сбит в районе Красногорска, а второй – в районе населенного пункта Часцы Одинцовского района.

Российские Telegram-каналы сообщают﻿, что взрывы были слышны в московском районе Строгино и городе Красногорск Московской области.