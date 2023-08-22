В Пентагоне рассказали, присоединятся ли США к обучению украинцев на F-16

США готовы присоединиться к подготовке украинских пилотов для истребителей F-16, если европейские союзники не будут успевать с проведением учебы.﻿﻿ Об этом на брифинге заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Украинская правда.

"Мы открыты для обучения пилотов, если тренировочные программы в Европе будут заполнены. Такое (наше – ред.) условие. Дания и Нидерланды возглавляют подготовку. Если у них не будет возможности учить столько пилотов, сколько захочет отправить Украина, тогда мы поможем с тренировкой в США" , – сказала она.

Сингх отметила, что Украина самостоятельно примет решение, сколько пилотов пройдут обучение.

"Они до сих пор подсчитывают, сколько имеют пилотов, готовые пройти обучение" , – сказала представительница Пентагона.

Сингх добавила, что украинским пилотам также предстоит пройти программу английского языка, которая займет некоторое время.