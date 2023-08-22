Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу - ОВА
Утром 22 августа российская армия атаковала Кривой Рог и Синельниковский район Днепропетровской области. Зафиксированы разрушения и повреждена энергоинфраструктура. Пострадал один человек.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В результате утреннего удара по Кривому Рогу пострадал 1 человек. Мужчине оказали помощь, лечиться амбулаторно. Повреждены 20 частных домов, а также линия электропередач.
Ночью русская армия атаковала беспилотником Синельниковский район. Оккупанты попали по частному предприятию, произошел пожар. Спасатели оперативно обуздали огонь. Обошлось без погибших и раненых.
"Еще один удар по району произошел утром. Повреждена линия электропередач и другая гражданская инфраструктура. Информация уточняется", – добавил Лысак.