ВСУ за сутки уничтожили 400 окупантов и 31 артсистему – данные Генштаба

ВСУ за сутки уничтожили 400 окупантов и 31 артсистему – данные Генштаба
Фото: Facebook

За минувшие сутки украинские военные уничтожили около 410 российских окупантов, а также 4 танка, 31 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 258340 (+410) человек ликвидировано,
  • танков – 4362 (+4),
  • боевых бронированных машин – 8476 (+27),
  • артиллерийских систем – 5295 (+31),
  • РСЗО – 721 (+2),
  • средств ПВО – 491 (+2) ед,
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4312 (+3),
  • крылатых ракет – 1406 (+0),
  • кораблей/катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7722 (+30),
  • специальной техники – 797 (+3).

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