ВСУ за сутки уничтожили 400 окупантов и 31 артсистему – данные Генштаба

За минувшие сутки украинские военные уничтожили около 410 российских окупантов, а также 4 танка, 31 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.08.23 ориентировочно составили: