ВСУ за сутки уничтожили 400 окупантов и 31 артсистему – данные Генштаба
За минувшие сутки украинские военные уничтожили около 410 российских окупантов, а также 4 танка, 31 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 258340 (+410) человек ликвидировано,
- танков – 4362 (+4),
- боевых бронированных машин – 8476 (+27),
- артиллерийских систем – 5295 (+31),
- РСЗО – 721 (+2),
- средств ПВО – 491 (+2) ед,
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4312 (+3),
- крылатых ракет – 1406 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7722 (+30),
- специальной техники – 797 (+3).