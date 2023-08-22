Силы обороны закрепляются в направлении Роботиного – Генштаб
Силы обороны Украины на южном фронте имели успех в направлении села Работино Запорожской области. Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает Новое время.
"В направлении Работино имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — сказал он.
ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении. Бойцы наносят поражение артиллерией по целям российских оккупантов и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
Накануне заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в селе продолжается боевая работа и украинские подразделения имели успех в направлении юго-восточнее Работино и южнее села Малая Токмачка.