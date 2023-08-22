Вмешательство в выборы: Трамп планирует явиться в тюрьму

Бывший президент Дональд Трамп заявил, что в четверг он сдастся властям штата Джорджия для предъявления обвинений по делу о вмешательстве в выборы 2020 года, сообщает Европейская правда.

Экс-президент написал в соцсети Truth Social.

"Вы можете в это поверить? В четверг я поеду в Атланту, штат Джорджия, чтобы меня арестовали" , – написал Трамп через несколько часов после того, как ему назначили залог в размере 200 тысяч долларов.

Также сообщается, что его адвокаты достигли договоренностей с окружным прокурором округа Фултон относительно залога.

CNN отмечает, что условия освобождения под залог включают запрет на запугивание свидетелей и препятствование правосудию.

"Вышеперечисленное включает, в частности, сообщения в соцсетях или репосты сообщений, сделанных другим лицом в соцсетях" , – говорится в постановлении за подписью судьи Высшего суда округа Фултон Скотта Макафи.

Трамп в настоящее время является фигурантом четырех уголовных дел: двух федеральных, связанных с ненадлежащим обращением с секретными документами и штурмом Капитолия в январе 2021 года; в штате Нью-Йорк – из-за выплаты денег бывшей порноактрисе в нарушение правил финансирования политической кампании; и в штате Джорджия – по подозрению в создании "преступной организации" для вмешательства в выборы-2020.