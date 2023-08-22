В МИД Венгрии таки согласовали назначение посла Украины
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утвердил решение о верительной грамоте посла Украины в Будапеште – профессора Ужгородского национального университета, военнослужащего ВСУ Федора Шандора, сообщает Европейская правда.
В соответствии с процедурой, подписанное решение президента Венгрии Каталин Новак о согласии на назначение нового посла Украины было направлено в МИД для контрассигнации министром.
Решение президента станет официальным, когда посол Шандор прибудет в Будапешт и вручит верительные грамоты Новак.
8 августа президент Венгрии дала согласие на назначение нового посла Украины.
Просьбу об агремане для Федора Шандора в Будапешт Киев направил еще несколько месяцев назад, но венгерская сторона одобрила его только сейчас.
По данным СМИ, причиной якобы было нежелание президента Украины Владимира Зеленского общаться с венгерским президентом. Чем именно объясняется решение Каталин Новак предоставить агреман сейчас, не уточняется.
Напомним, имя Федора Шандора стало известным благодаря тому, что он пошел добровольцем в украинскую армию после нападения России на Украину в феврале прошлого года и читал студентам лекции прямо из окопов в перерывах между боями.