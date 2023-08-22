Верховный Суд вернул ПриватБанку 24 млн грн, списанных по незаконному решению

Верховный Суд удовлетворил заявление ПриватБанка о возвращении ему списанных во исполнение незаконных решений судов первой и апелляционной инстанций по данному делу средств в размере более 24 млн грн, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что Суд также удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка в деле по иску лица, связанного с экс-владельцами банка, по обжалованию привлечения его средств к процедуре bail-in.

"Верховный Суд пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций ошибочно не определили Ольгу Постоловскую как связанное с банком лицо. Следовательно, Фонд гарантирования вкладов физических лиц правомерно распорядился ее средствами при выводе банка с рынка с участием государства, что было осуществлено во исполнение требований закона" , - говорится в сообщении.

Кроме того, в своем решении Суд отметил, что договоры денежных вкладов, которые истец требует расторгнуть, прекратили свое действие вместе с обязательствами по ним в момент заключения договора о приобретении акций.

В ПриватБанке напоминают, что в Верховном Суде находится еще одно похожее дело по обжалованию списания средств со счетов физических лиц в декабре 2016 года при применении процедуры bail-in во время национализации ПриватБанка.