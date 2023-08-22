Японский бренд Uniqlo вышел из РФ – отказался от аренды магазинов

Японский производитель и продавец одежды Uniqlo отказалась от аренды помещений для всех своих магазинов в РФ.﻿ Об этом пишет российское издание "Ведомости", со ссылкой на одного из партнеров японской компании, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что российский бизнес Uniqlo был представлен ООО "Юникло рус" и принадлежал фирме Fast Retailing (75%) и Mitsubishi Corporation (25%).

О прекращении аренды помещений изданию подтвердили владельцы торговых центров, где ранее находились точки Uniqlo.

Так, например, на месте магазина японского бренда в комплексе "Атриум" возле Курского вокзала появился бутик Lime.

"Этот же ритейлер занял площади компании и в торговом центре "Европолис" на пр-те Мира. Помещения Uniqlo в "Афимолл-сити", "Европейском", "Форт Отрадное" и в здании на Новом Арбате уже арендует Gloria Jeans, а новый проект Lady & Gentleman City - Just Clothes - открыл свои точки на месте магазинов японской компании в "Авиапарке", а также в "Мегас" в Химках и Теплом Стане" , - говорится в сообщении.

В марте прошлого года компания сообщила "о временной остановке" своих точек в РФ, а уже в последней отчетности говорится о "полном закрытии бизнеса".

После закрытия магазинов выручка компании упала более чем вдвое - с 26,9 млрд до 12 млрд руб, а вместо прибыли позапрошлого года в размере 4,1 млрд руб Uniqlo зафиксировал убыток на 10,7 млрд руб.

Добавляется, что согласно отчетности Fast Retailing Group, в начале 2022 г. под вывеской Uniqlo в России работало 49 магазинов.

Японский производитель и продавец одежды Uniqlo решил закрыть в РФ большинство своих крупных магазинов, получив в стране более 10,8 млрд рублей ($140 млн) убытков по итогам 2022 года.

Сообщалось, что японский производитель и продавец одежды Uniqlo, который в марте 2022 года приостановил операции в РФ, решил уйти из страны и не планирует возобновлять работу своих магазинов.