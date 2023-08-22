Кулеба: Наступление ВСУ помогает определить условия мира и переговоров

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что наступление Вооруженных Сил Украины помогает "определить условия мира и переговоров". Об этом он сказал во время нахождения в Европе, сообщает Лига.net.

По его словам, будущая поставка истребителей F-16 является важным шагом для наступления, которое "живет и развивается".

Он отметил, что Украина "очень хорошо продвигается в направлении переговоров и определения условий мира".