Кулеба: Наступление ВСУ помогает определить условия мира и переговоров

Кулеба: Наступление ВСУ помогает определить условия мира и переговоров
Фото: kmu.gov.ua

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что наступление Вооруженных Сил Украины помогает "определить условия мира и переговоров". Об этом он сказал во время нахождения в Европе, сообщает Лига.net.

По его словам, будущая поставка истребителей F-16 является важным шагом для наступления, которое "живет и развивается". 

Он отметил, что Украина "очень хорошо продвигается в направлении переговоров и определения условий мира". 

"Мы не собираемся подписывать соглашение, подобное тому, которое подписала Финляндия", — сказал Кулеба, имея в виду потенциальную уступку территорий в пользу России. 

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