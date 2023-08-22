Разведка Британии: Авиабазу Сольцы атаковали с территории РФ
Успешная атака беспилотника на авиабазу Сольц в Новгородской области РФ 19 августа ставит под сомнение способность России защищать стратегические объекты в глубине страны, отмечают аналитики управления разведки Министерства обороны Великобритании, сообщает Зеркало недели.
Эксперты отмечают, что средний бомбардировщик Ту-22М3 BACKFIRE дальней авиации России был уничтожен в 650 км от границы с Украиной. При этом Министерство обороны России заявило, что ответственность за атаку несет беспилотный летательный аппарат типа коптер.
“Если это правда, то это прибавляет весу оценке, что некоторые атаки БПЛА на российские военные объекты осуществляются с территории России. Маловероятно, что коптерные БПЛА обладают достаточным радиусом действия, чтобы достичь объекта "Сольцы-2" из-за пределов России”, - указывают аналитики.