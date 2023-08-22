В Южной Африке начинается саммит БРИКС. Путин не приехал

В Южной Африке в городе Йоханнесбург во вторник начинается 15-й саммит лидеров стран БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, сообщает Укринформ.

Как пишет AFP, в саммите, который будет проходить 22-24 августа и будет насыщен многими дипломатическими мероприятиями, принимают участие президенты ЮАР Сирилл Рамафоса, Китая - Си Цзиньпин, Бразилии - Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, поскольку президент страны-агрессора Владимир Путин, объявленный Международным уголовным судом в розыск по подозрению в военных преступлениях, не приедет в ЮАР, опасаясь быть арестованным.

Представляя 40% населения мира на трех континентах и четверть мирового ВВП, с экономиками на разных уровнях роста, страны БРИКС разделяют общее стремление изменить глобальный порядок, в котором доминируют состоятельные западные государства, чтобы он лучше отражал их интересы и рост влияния.

Главными вопросами обсуждения на 15-м саммите станут расширение БРИКС и увеличение использования странами-членами местных валют в расчетах между собой. В то же время, идею Бразилии о введении БРИКС собственной валюты как альтернативы зависимости от доллара США, обсуждать не будут.

Нынешний саммит, тема которого "БРИКС и Африка", проходит в тот момент, когда континент становится обновленным полем дипломатической битвы между Соединенными Штатами, Россией и Китаем, борющимся за экономическое и дипломатическое влияние на африканском континенте.

В преддверии саммита Рамафоса заявил, что его страна не будет вовлечена в соревнования между глобальными государствами и подтвердил неизменность многолетней политики неприсоединения Южной Африки.

Лидер Китая, в свою очередь, в своей статье, опубликованной в южноафриканских СМИ в понедельник, заявил : "Мы будем побуждать международное сообщество снова сосредоточиться на вопросах развития, продвигать большую роль механизма сотрудничества БРИКС в глобальном управлении и усиливать голос БРИКС".

В последнее время наблюдается рост интереса к БРИКС со стороны многих государств так называемого Глобального Юга с развивающимися экономиками. По данным организаторов саммита в Йоханнесбурге, по меньшей мере 40 стран выразили заинтересованность в присоединении к блоку, из которых почти два десятка официально обратились с просьбами о членстве, включая Иран, Саудовскую Аравию, Бангладеш и Аргентину.

Ожидается, что предложение о расширении БРИКС на саммите представит Южная Африка и решение по этому вопросу будет принято в завершение мероприятия.

В то же время, вопрос расширения БРИКС вызывает разногласия, особенно среди двух его самых мощных членов – Китая и Индии.

Китай стремится быстро расширить блок и нарастить свое влияние, в то время как Индия очень осторожно относится к намерениям своего регионального соперника.

Россия также стремится привлечь новых членов, чтобы противостоять своей дипломатической изоляции из-за вторжения в Украину, а Бразилия обеспокоена тем, что рост БРИКС ослабит ее влияние.

Аналитики прогнозируют, что на нынешней встрече решений по расширению БРИКС приняты не будут и дискуссии будут продолжаться до следующего саммита.