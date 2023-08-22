ВСУ вошли в Роботине, организовали эвакуацию жителей – Маляр

ВСУ вошли в Роботине, организовали эвакуацию жителей – Маляр
Фото: t.me/annamaliar

Бойцы 47-й механизированной бригады ВСУ с боями вошли в Роботино Запорожской области.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Воины 47 бригады, которая с боем вошла в село Роботино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Брэдли", – сообщила она.
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Фото: t.me/annamaliar

Она добавила, что украинские военные продолжают боевую работу в населенном пункте.

Россияне в ответ непрерывно обстреливают Роботино из артиллерии, отметили в Минобороны.

Также видео из Роботиного обнародовали и в соцсетях бригады.

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