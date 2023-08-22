ВСУ вошли в Роботине, организовали эвакуацию жителей – Маляр
Бойцы 47-й механизированной бригады ВСУ с боями вошли в Роботино Запорожской области.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Воины 47 бригады, которая с боем вошла в село Роботино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Брэдли", – сообщила она.
Она добавила, что украинские военные продолжают боевую работу в населенном пункте.
Россияне в ответ непрерывно обстреливают Роботино из артиллерии, отметили в Минобороны.
Также видео из Роботиного обнародовали и в соцсетях бригады.