Армия РФ за сутки атаковала девять областей Украины – сводки ОВА

Российская армия за сутки совершила атаки на девять областей Украины, применяла тяжелую артиллерию, минометы, беспилотники. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 вторника, 22 августа, сообщает Укринформ.

В Черниговской области за сутки враг совершил четыре обстрела, раздались 39 взрывов. Войска РФ избивали из минометов по Семеновской общине Новгород-Северского района. Погиб мужчина. Из АГС враг обстрелял Сновскую общину Корюковского района. Ночью дрон типа Shahed ударил по Семеновке, повреждено здание городского совета.

В Сумской области ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов. Зафиксировано 24 взрыва. Обстрелы подверглись Эсманской, Дружбовской, Великописаревской общинам. Вчера в течение дня россияне совершили 12 обстрелов Сумщины. Зафиксировано 86 взрывов. Под обстрелами находились Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Эсманская и Великописаревская общины.

В Днепропетровской области ночью российская армия атаковала беспилотником Синельниковский район, попала по частному предприятию. Произошел пожар. Еще один удар по району произошел утром. Повреждены линия электропередач и другая гражданская инфраструктура.

По Кривому Рогу утром враг нанес ракетный удар. Пострадал мужчина. Повреждены 20 частных домов и линия электропередач. Вчера под обстрелами из тяжелой артиллерии находились Никополь и Марганецкая община.

За сутки российская армия нанесла 96 ударов по Запорожской области. Ночью по окрестностям Запорожья враг нанес два ракетных удара и совершил атаку тремя БПЛА по открытой территории. Взрывной волной повреждены дома. 83 артобстрела захватчики совершили по территории Железнодорожного, Левадного, Полтавки, Ольговского, Преображенки, Затишье, Луговского, Каменского, Степного, Павловки и других прифронтовых населенных пунктов. Три обстрела из РСЗО совершены по Новодаровке и Лукьяновке, два авиационных удара - по Новоданиловке, три БПЛА-атаки - по Новодаровке и Степногорску.

В результате артиллерийских обстрелов Преображенки погиб 51-летний мужчина. Раненый 43-летний мужчина. Поступило 31 сообщение о разрушении объектов инфраструктуры, жилых домов и другого имущества граждан.

В Харьковской области ночью враг массированно обстреливал Волчанск Чугуевского района. Повреждены и разрушены 4 жилых дома. Утром спасатели деблокировали из-под завалов дома 56-летнюю женщину. Ночью в результате обстрела Купянска-Узлового был поврежден частный дом, произошел пожар.

На Слобожанском направлении в течение суток россияне из минометов и артиллерии обстреливали Красную Заря Богодуховского района, Ветеринарное, Казачье Лопань, Стрелку Харьковского района.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Двухлетняя, Синьковка, Кисловка, Берестово. Вчера в селе Шестаково Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве взорвался трактор. С ранением был госпитализирован 51-летний мужчина.

В Луганской области вчера под огнем находились Белогоровка и территория Серебрянского лесничества. Артиллерийский огонь россияне открывали по районам близ Кармазиновки, Невского, Кременной и Белогоровки. За сутки враг совершил 156 обстрелов Луганской области, выпустил 568 снарядов.

Донецкую область в сутки захватчики обстреляли 14 раз. Под огнем оказались Торецк, Горняк, Авдеевка, Константиновка, Малиновка, Семеновка, Новоукраинка, Клещиевка, Подольское, Никифоровка За сутки в Донецкой области один человек погиб. Повреждены восемь частных жилых домов, хозяйственное сооружение, трансформаторная подстанция, гараж, газопровод.

В Николаевской области вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины.

По Херсонской области войска РФ совершили 71 обстрел (выпустили 356 снарядов), из них по Херсону — два артиллерийских обстрела (11 снарядов). Россияне попали в районы 31 населенного пункта, территорию дачного кооператива в Херсонском районе, территорию фермерского хозяйства и национального парка в Бериславском районе.

Захватчики атаковали с беспилотника жителя Золотой Балки, сбросили на 43-летнего мужчину взрывоопасный предмет. С ранениями он госпитализирован. Из-за обстрела Софиевки пострадали 79-летняя женщина и 60-летний мужчина. Также россияне атаковали жилой дом в Бериславе. Ранения получил 48-летний местный житель.