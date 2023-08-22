Если Франция объявляет о передаче оружия ВСУ, то оно уже на фронте – посол

Когда в публичном пространстве появляется информация о принятии Францией решения о проставках в Украине того или иного оружия, то оно в тот момент уже в Украине и уже работает на фронте. В частности, когда такие заявления делают президенты Эммануэль Макрон или Владимир Зеленский, рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции Вадим Омельченко, сообщает Зеркало недели.

Он отметил, что Франция изначально поставила условие в контексте поставок вооружения – сохранение полной тишины.

"Они заботятся о безопасности логистики и хотят, чтобы оружие поступило и все работало бесперебойно" , - объяснил дипломат.

На некоторую публичность в вопросе пошли только после того, как Франция уже предоставила Украине техники на 120 млн евро, поскольку появилась критика со стороны некоторых украинских экспертов, да и сами французы стали критиковать Макрона за промедление с помощью.

“После французское руководство публично объявило о предоставлении САУ Caesar. Дальше последовали другие заявления, однако в целом стратегия и условия, которые ставят к нам французы, остаются неизменными – все должно происходить в полной тишине” , - отметил Омельченко.

Он добавил, что при этом Франция была одной из первых, кто начал поставлять нам оружие именно натовских образцов, и сейчас держит хороший темп поставок боеприпасов, а также помогает решать вопросы поставок запчастей к технике.