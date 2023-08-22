"Честный и продуктивный разговор". Зеленский встретился с президентом Сербии
Владимир Зеленский встретился с президентом Сербии Александром Вучичем во время саммита в Греции.
Об этом президент Украины сообщил в Telegram.
Зеленский назвал разговор с Вучичем "отрытым, честным и продуктивным".
"Хороший разговор. Об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ. О будущем наших народов в общем европейском доме. О развитии отношений, которое является нашим общим интересом", – написал президент Украины.
21 августа лидеры 11 стран юго-восточной Европы во время саммита по Балканам подписали Афинскую декларацию в поддержку территориальной целостности Украины. Среди подписантов есть и президент Сербии.