Поставка F-16 от Нидерландов и Дании: пять важных вопросов

Поддержка Западом Украины укрепилась новым шагом в воскресенье, 20 августа. Дания и Нидерланды подтвердили, что передадут украинской армии истребители F-16 американского производства. Это были бы на этом этапе достаточно современные самолеты, переданные Киеву для защиты от России. Но их развертывание в полевых условиях остается перспективой, потому что пилоты все ещё обучаются управлнию этими новыми устройствами. Franceinfo собрал пять важных моментов касательно F-16, сообщает Зеркало недели.

1 Сколько F-16 отправят украинской армии?

Согласно графику, объявленному премьер-министром страны Мэтте Фредериксен, Дания поставит Украине 19 истребителей: шесть до конца года, восемь в 2024 году и пять в 2025 году. Его голландский коллега Марк Рютте менее конкретн, объяснив, что он встретится со своими международными партнерами, чтобы решить, сколько самолетов отправить в Киев среди 42 F-16, которые есть у Нидерландов. Потому президент Украины Владимир Зеленский, поздравивший себя в мессенджере Telegram, получив весь голландский запас, мог зайти далеко.

F-16 – модель американского производства. Созданный в 1970-х годах, он остается самым распространенным в мире. «Этот самолет регулярно модернизировался с тех пор, даже если другие самолеты более поздних поколений сегодня более эффективны», как F-35 или Rafale, объясняет franceinfo Жан-Кристоф Ноэль, бывший офицер ВВС и научный сотрудник в Ифрике.

2 Это впервые Киеву обещают истребители?

Это первые F-16, проданные Киеву, но за последние месяцы украинская армия уже получила другие боевые самолеты для усиления своего флота: советские Миг-29, отправленные в марте и апреле Словакией и Польшей.

Украина также стремится вернуть шведские самолеты Gripen.

«Мы близки к тому, чтобы «Грипен» был в нашем небе» , – заявил Владимир Зеленский в Telegram в субботу.

Украинские пилоты приступили к испытаниям этих самолетов, поколение которых можно сравнить с F-16.

3 Зачем F-16 будут использовать на поле боя?

С начала российского наступления боевая авиация занимает первое место в списке требований украинских властей к союзникам. Обещанные Данией и Нидерландами самолеты имели бы много преимуществ. «F-16 — многоцелевой самолет, способный противостоять российским самолетам и вертолетам, помогать танкам, пытающимся прорвать оборонительные рубежи, и наносить глубинные удары», — резюмирует генерал Жан-Клод Аллард, бывший командующий легкой армией. авиации и ассоциированным научным сотрудником Iris. Таким образом, эти устройства восполнят пробел в возможностях Украины. "Сегодня воздушная война очень мала на поле боя", объясняет Жан-Кристоф Ноэль. Наличие самолетов для поддержки своих наземных войск позволило бы Украине воевать «более современным» способом.

Если бы Владимир Зеленский в воскресенье восхищался возможностью укрепить «воздушный щит» своей страны, F-16 также дал бы войскам в Киеве больше шансов прорвать российские линии обороны. Они основаны на «определенном количестве объектов, препятствующих продвижению наземных войск, таких как мины и предварительно установленный артиллерийский огонь», напоминает Жан-Клод Аллард. С боеспособными самолетами украинцы имели бы "больше шансов сбить эту оборону". Однако при условии, что они будут знать, как координировать свои действия с действиями остальных войск, и будет достаточно средств.

4 Почему их нельзя развернуть немедленно?

Однако эти самолеты не изменят ход украинского контрнаступления, начатого этим летом. По самым оптимистичным сценариям они могут заработать в конце года. Поскольку нужно время, чтобы научить пилотов и весь персонал, необходимо для обслуживания и использования этих новых самолетов. «Вы должны знать, как использовать всю электронику на борту, от систем вооружения до радаров», – вспоминает Жан-Клод Аллард. Но также изучайте тактику, адаптированную к потенциалу F-16, который должен координироваться с остальными войсками и быть более эффективным в группах. «Некоторые действительно интересные операции мобилизуют по крайней мере четыре самолета» в повторяющихся в течение месяцев формированиях, объясняет Жан-Кристоф Ноэль. «Есть неизвестная часть в кривой обучения украинских пилотов».

Эту подготовку должна обеспечить широкая коалиция стран, поддерживающих Украину. Последняя, Греция, предложила учить украинских пилотов в понедельник, сообщил Владимир Зеленский во время внезапного визита в Афины. Некоторые тренинги уже начались, например, курсы английского языка, которые проводятся в Соединенном Королевстве.

5 Почему союзники Украины не согласились быстрее поставить самолеты?

Это Нидерланды и Дания, которые передадут свои F-16 Украине, но операция зависит от Соединенных Штатов, оставляющих за собой право контроля над будущим военной техникой, продаваемой их союзникам. Государственный департамент США заявил в пятницу, что дал зеленый свет после месяцев промедления. «Кроме того, американцы сами самолеты не дают», — отмечает Жан-Кристоф Ноэль, видящий в этом желание «немножко ограничить эскалацию».

В течение нескольких месяцев Москва заявляла, что поставка Киеву F-16 станет переломным моментом, и обещала принять ответные меры. F-16 также является "витриной" американской оружейной промышленности, объясняет генерал Жан-Клод Аллард, считающий, что "любой F-16, сбитый Россией, станет ударом по американскому имиджу". По его мнению, решение Вашингтона является настоящим «знаком благосклонности» в долгосрочной перспективе в пользу Украины.

Сложность отказа от боевых самолетов также связана с необходимостью стран-доноров их заменить. Нидерланды и Дания полагаются на F-35, новое поколение американских самолетов, конструкция которых сложна. Другие страны, также имеющие F-16, такие как Бельгия, сталкиваются с отсутствием альтернативных решений. Это тоже касается Франции.

«Если бы мы передали Украине Rafale, у нас могли бы закончиться самолеты для защиты нашей территории, для охраны границы НАТО, для вмешательства в Африку и Левант и для обеспечения ядерной готовности» , – напоминает Жан-Кристофер Ноэль.

Не говоря уже о новой длительной учебе, которую следует предложить украинским пилотам на этих аппаратах другого типа.