Болгария начнет передачу Украине советской бронетехники в октябре

Передача Болгарией бронированных транспортных средств советского образца начнется в конце сентября – начале октября. Об этом заявил министр обороны Болгарии Теодор Тагарев на брифинге в Одессе, сообщает Укринформ.

Тагарев сообщил, что Болгария предложила передать Украине около 100 единиц бронированной техники советского образца.

Он отметил, что соглашение о передаче техники должно быть ратифицировано парламентом Болгарии.

"Как только в сентябре парламент вернется к своим заседаниям, я считаю, что это будет одной из приоритетных задач. И к концу сентября, к началу октября, мы будем уже иметь ратификацию этого соглашения. И я думаю, что тогда сможет начаться передача" , – рассказал Тагарев.

Тагарев добавил, что на уровне двусторонних инициатив Болгария продолжает оказывать целостную политическую, военную и гуманитарную помощь Украине.

Она охватывает и повышение возможностей сил обороны Украины и подготовку личного состава.