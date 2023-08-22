Болгария начнет передачу Украине советской бронетехники в октябре
Передача Болгарией бронированных транспортных средств советского образца начнется в конце сентября – начале октября. Об этом заявил министр обороны Болгарии Теодор Тагарев на брифинге в Одессе, сообщает Укринформ.
Тагарев сообщил, что Болгария предложила передать Украине около 100 единиц бронированной техники советского образца.
Он отметил, что соглашение о передаче техники должно быть ратифицировано парламентом Болгарии.
"Как только в сентябре парламент вернется к своим заседаниям, я считаю, что это будет одной из приоритетных задач. И к концу сентября, к началу октября, мы будем уже иметь ратификацию этого соглашения. И я думаю, что тогда сможет начаться передача", – рассказал Тагарев.
Тагарев добавил, что на уровне двусторонних инициатив Болгария продолжает оказывать целостную политическую, военную и гуманитарную помощь Украине.
Она охватывает и повышение возможностей сил обороны Украины и подготовку личного состава.