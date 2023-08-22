ГУР: На аэродромах "Сольцы" и "Шайковка" полностью уничтожены два Ту-22

В результате атак по аэродромам "Сольцы" и "Шайковка" были полностью уничтожены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3, еще два самолета незначительно повреждены.﻿﻿ Об этом рассказал источник в разведке, сообщает Украинская правда.

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 полностью уничтожены, еще два самолета незначительно повреждены" , – сказал собеседник издания.

Источник сообщает, что аэродромы атаковали квадрокопетрами с территории РФ.

21 августа российские Telegram-каналы сообщили о попытке атаки дроном ВСУ аэродрома в Калужской области утром. Там, как утверждали Telegram-каналы, повреждения получил самолет, который не используется. Губернатор региона заявлял, что на территории Кировского района была отражена атака БПЛА и что пострадавших и других разрушений инфраструктуры якобы нет.

19 августа атаковали беспилотниками военный аэродром в Новгородской области РФ, сообщалось о повреждении по меньшей мере одного самолета.

Позже СМИ сообщили, что в результате атаки беспилотников на аэродром Украина впервые смогла полностью уничтожить стратегический ядерный бомбардировщик Вооруженных сил РФ.