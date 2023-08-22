Воздушные силы: У РФ много точных ракет для авиации

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украина должна делать ставку на высокоточное вооружение в авиации. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, на фронте российская авиация имеет много модификаций управляемых точных ракет.

"Например, ракета "Вихрь" на вертолетах Ка-52, которая летит на 10 км. Ставка на такое оружие должны быть у нас" , — сказал Игнат.

Он привел в пример реактивные системы залпового огня и напомнил о том, что американский высокоточный HIMARS серьезно отличается от советского "Града", который бьет "по площадям".

"В авиации тоже самое, нужно делать ставку на технологии" , — резюмировал спикер ВС.

Игнат подчеркнул, что именно истребители F-16 смогут эффективно противодействовать авиации РФ и дадут Силам обороны превосходство в воздухе.