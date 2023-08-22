МВФ не засчитает Украине выполнение маяка: в Раде подменили текст законопроекта

После вмешательства в процесс рассмотрения законопроекта №8401 заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы, депутаты без согласования с МВФ заменили текст проекта, который был структурным маяком, разработанным во исполнение меморандума с Международным валютным фондом. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Получил информацию из трех источников - у нас проблема с №8401 и меморандумом с МВФ. Если коротко: там не засчитывают выполнение структурного маяка, поскольку в последний момент было изменение редакции текста закона, которую никто не согласовал с МВФ" , - написал Железняк.

По словам депутата, это произошло после того, как в процесс работы над законопроектом вмешался заместитель Офиса президента Ростислав Шурма. Была, в частности, заменена часть проекта, которая касается ограничения проверок.

"Был текст №8401 ко второму чтению, где был нормальный текст (проверки возвращались по факту только для крупнейших субъектов). Но потом была встреча в Раде: премьер, руководство Рады, министр финансов, заместитель ОП и представители всех фракций. И там в последний момент Ростислав Шурма предложил исключить часть редакции по проверкам" , - отметил депутат.

Как утверждает Железняк, Ростислав Шурма заверил, что будут проведены "все необходимые переговоры".

"Еще и обещали за 3 недели дать новую концепцию по единому органу проверок (что, конечно, никто не сделал). Все фракции были свидетелями" , - отметил депутат.

Он также сообщил, что против идеи Шурмы выступили премьер-министр и министр финансов. Однако депутаты, без согласования, заменили текст проекта.

"У меня здесь обращение к коллегам по Раде. Особенно тем 239, которые проголосовали "За". А вы понимаете, что единственной логикой голосовать 8401 было выполнение требований МВФ? И мы вот весь этот путь и негатив прошли тупо зря?" , - отметил Железняк.

По информации депутата, следствием этого станет не зачисление Украине выполнения маяка.

"После такого "кидка" МВФ значительно больше внимания уделит пункту о проверках, и в следующих условиях это будет уже реальный возврат и даже усиление, а не номинальное (как предусматривал изначально текст 8401)" , - заявил Железняк.

"Этот пункт становится проблемой для взаимодействия с МВФ: мало того, что дедлайн пропустили, но еще и бросили. Учитывая, что уже конец августа, а по этому никто еще пальцем не пошевелил, то будет дальше, как всегда: в последний момент бросят худший текст, написанный на коленке, и "голосуй - или смерть" , - добавил также он.

Напоминаем, законопроект №8401 Верховная Рада приняла в целом 30 июня. 26 законопроект подписал президент.

Закон предусматривает отмену с 1 августа единого налога в 2% и частично - моратория на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финуслуг. С 1 октября возвращается ответственность за нарушения в сфере применения РРО.

Принятие этого закона было важным условием, предусмотренным соглашением с МВФ.