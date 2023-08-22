В Финляндии предлагают запретить советскую символику

В руководстве Финляндии обсуждают возможность законодательно запретить использование советских и нацистских символов – серпа и молота и свастики, сообщает Укринформ.

Депутат от Коалиционной партии Бен Цюскович заявляет, что внес это предложение в правительственный доклад, включающий меры по продвижению равноправия и искоренению дискриминации.

Согласно полученной Yle информации, вопрос обсуждался в рабочей группе парламента на стадии подготовки и сейчас находится на рассмотрении. Между членами правительственных фракций пока нет единодушия по этому вопросу.

Использование свастики как нацистского символа официально запрещено во многих европейских странах, например в Германии. Свастику тесно связывают, в частности, с Холокостом и уничтожением других меньшинств во время Второй мировой войны.

Цюскович заявляет, что кроме свастики он также предложил запретить использовать советскую эмблему "Серп и молот", поскольку под флагом СССР с этой символикой также были уничтожены миллионы невинных людей.

Парламент Финляндии проголосует за меры по усилению равноправия в сентябре.

Правительство взялось за работу над докладом, чтобы найти общий язык по искоренению расизма и дискриминации в обществе. Премьер-министр Петтери Орпо пока не раскрывает конкретные меры, указанные в докладе. Известно лишь, что парламент рассмотрит доклад на заседании в сентябре и проголосует за представленные в нем предложения.