Зеленский встретился с фон дер Ляен: говорили о зерне и движении в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретились в Афинах, куда они прибыли еще в понедельник для неформального саммита с балканскими лидерами, сообщает Европейская правда.
Урсула фон дер Ляйен отметила, что встреча была "продуктивной" и на ней речь шла о прогрессе Украины на пути к вступлению в ЕС, а также европейской поддержке Украины на фоне российской агрессии.
"Мы продолжим совместную работу для того, чтобы доставлять украинское зерно на мировые рынки и оказывать экономическую помощь", – подчеркнула президент Еврокомиссии.
Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за ее усилия для налаживания экспорта и транзита украинской сельскохозяйственной продукции.
"Важно полностью восстановить их с 15 сентября", – отметил президент.
Он добавил, что надеется на положительную оценку Еврокомиссией выполнения рекомендаций, которые Украина получила вместе со статусом кандидата, и открытие переговоров о вступлении до конца 2023 года.
Также скоординировали позиции относительно будущего саммита для реализации предложенной Киевом "формулы мира".
Напомним, 15 сентября завершится действие временных ограничений на экспорт некоторой украинской сельскохозяйственной продукции, которые Брюссель ввел по требованию стран-соседей Украины. Польша настроена ввести после того односторонний запрет, если решение на уровне ЕС не продлят, и ищет союзников в этом вопросе.