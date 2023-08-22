Вчера Украина импортировала рекордный объем электроэнергии – "Укрэнерго"

Украина запросила аварийную помощь в Польше и Румынии и купила в этих странах 2000 МВт электроэнергии 21 августа, что является рекордом суточного импорта. Об этом заявили в "Укрэнерго", сообщает Лига.Бизнес.

Укрэнерго пришлось покупать столь большой объем из-за нового летнего рекорда потребления электроэнергии — вечерний максимум превысил предыдущий рекордный показатель, зафиксированный 16 августа, на 1,3%.

Это очень много ввиду ограниченных возможностей украинских электростанций, которые вывели в ремонт энергоблоки для подготовки к новому отопительному сезону, указывают в "Укрэнерго".

В предыдущий максимум Украина импортировала 400 МВт каждый час (с 19:00 до 22:00) для обеспечения потребления.

Сегодня импортируются незначительные объемы электроэнергии из Словакии и Молдовы в утренние и вечерние часы с максимальной мощностью в отдельные часы до 356 МВт. Экспорт отсутствует.

В "Укрэнерго" напоминают, что аварийная помощь является последней и самой дорогой мерой экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, не требующей отключения потребителей, объясняют в компании.