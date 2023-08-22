ЕС выделил Украине еще 1,5 миллиарда евро помощи

Европейский Союз выделил Украине еще один транш в размере 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает Укринформ.

"Мы поддерживаем Украину в ее усилиях по восстановлению, восстановлению и обеспечению стабильной работы государства. Сегодня мы выплатили Украине новые 1,5 миллиарда евро" , – написала она.

Фон дер Ляен также анонсировала еще больше помощи позже.

Как сообщалось, Совет Европейского Союза 10 декабря поддержал предложение Еврокомиссии по выделению Украине в 2023 году дополнительной финансовой поддержки. Новая программа макрофинансовой помощи для Украины составит 18 миллиардов евро. Ожидается, что льготные заемные средства будут поступать в государственный бюджет в течение 2023 равномерными частями с учетом выполнения Украиной согласованных сторонами условий.