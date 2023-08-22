В Харьковской области ВСУ не потеряли ни одного населенного пункта – ОВА

Несмотря на продолжающиеся на Купянском направлении активные боевые действия, ни одного населенного пункта на Харьковщине ВСУ не потеряли. Об этом заявил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Укринформ.

"Ни одного населенного пункта в Харьковской области наши вооруженные силы не потеряли" , - подчеркнул Синегубов. ﻿

По его словам, враг очень активно распространяет в информпространстве фейки, которые якобы захватили на Харьковщине какие-то территории. Но все эти сообщения неправдивы.

"Все попытки россиян штурмовать наши позиции получают жесткий отпор, оккупанты терпят ощутимые потери и возвращаются на свои предыдущие позиции" , - добавил он.

Начальник ОВА отметил, что идет эвакуация населения из опасных общин, поскольку не имея успехов на фронте, враг постоянно обстреливает мирных жителей.

"За минувшие сутки вывезли еще 45 человек, из них 5 детей и 26 женщин. Всего за период с 9 августа эвакуирован 601 человек, в том числе 153 ребенка" , - проинформировал Синегубов.

Глава области отметил, что уже завершили ликвидацию последствий обстрела центра Купянска. В настоящее время устраняют повреждения в левобережной части города. В скором времени в городе будут возобновлены электро- и газоснабжение.