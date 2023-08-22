В Закарпатье разоблачили предпринимателя, который поставил ВСУ некачественные бронежилеты на 6 млн

На Закарпатье правоохранители разоблачили схему масштабного хищения государственных денег во время приобретения бронежилетов для ВСУ.

Об этом сообщили в СБУ.

"За бюджетные средства организаторы сделки поставили в одну из воинских частей региона 350 бракованных бронежилетов. Во время их испытания было установлено, что приобретенная продукция не соответствует заявленным техническим характеристикам 4-го класса защиты и опасна для использования в боевых условиях" , - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что таким образом фигуранты сорвали выполнение оборонного заказа почти на 6 млн грн. Вся партия некачественной продукции была изъята и направлена компании-производителю для устранения недостатков.

Фото: СБУ

По данным следствия, к организации сделки причастен директор местной компании.

"Установлено, что предприниматель подписал с представителями областного военкомата договор на поставку украинским защитникам оптовой партии бронежилетов. При этом их стоимость была искусственно завышена, а качество не отвечало требованиям государственного стандарта" , – отмечают в СБУ.

Директору предприятию-поставщику сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); и ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время обвинительный акт в отношении фигуранта направлен в суд.

Также правоохранители проверяют причастность к схеме чиновников военкомата, заказавшего военную продукцию.

Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.