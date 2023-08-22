Крым будем освобождать военным путем, - Данилов

Украина, скорее всего, будет освобождать Крым военным путем. Ведь только в случае деоккупации полуострова у нашего государства будут определенные гарантии безопасности. Об этом, со ссылкой на выступление секретаря СНБО Алексея Данилова накануне саммита Международной Крымской платформы, сообщает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что Крым является частью территории Украины, которую мы должны освободить.

"Более того, мы его будем освобождать. Скорее всего, это будет происходить военным путем, если страна-агрессор до сих пор не поймет, что ей нужно уйти с нашей территории. Другого варианта у нас нет" , - сказал секретарь СНБО.

Данилов добавил, что любые другие действия в отношении Крыма будут означать консервацию ситуации и передачу войны нашим потомкам. Он отметил, что Россия, имея Крым у себя в распоряжении, никогда не подчинится, не успокоится и не будет спокойно жить.

"Только выгнав ее с территории Крыма, сместив ее в Азовском море, мы будем понимать, что наше государство будет иметь определенные гарантии безопасности на определенный промежуток времени" , - сказал он.

Он подчеркнул, что другого варианта, кроме как деоккупации Крыма, быть не может.

"Будет ли тяжело? Да, будет тяжело. Будут ли нас подковерно уговаривать? Скорее всего месседжи будут отправлять" , - сказал секретарь СНБО.

По его словам, Украина получает большое количество сообщений по поводу того, что государству чкобы не следует освобождать Крым, но они все анонимны.

"А как только один человек, клерк из НАТО, открыл лицо, он сразу получил от всего мирового сообщества ответ. Поэтому, нам свое делать, освобождать территории, возвращаться в Черное и Азовое моря. Если мы не будем иметь в Крыму своего военного флота, мы будем находиться в крайне сложном состоянии с точки зрения безопасности постоянно" , - добавил Данилов.

Ранее официальные представители Украины неоднократно заявляли о том, что завершение войны с Россией возможно только при полной деоккупации территорий, в том числе и в Крыму.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что ВСУ должны скоро войти в Крым. Практически до освобождения полуострова осталось ждать недолго.

Кроме того, сегодня Буданов анонсировал новые акции в Крыму.