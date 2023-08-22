Резников рассказал, когда Украина сможет получить F-16
Украина сможет получить истребители F-16, о предоставлении которых ранее объявили Дания и Нидерланды, не ранее чем через 6−7 месяцев. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Новое время.
"Объективно без завышенных ожиданий… я думаю, что 6−7 месяцев — это минимальный срок, который надо сознательно оценивать, а если он немножко будет больше не разочаровываться", — отметил он.
Он объяснил такие сроки тем, что самолет — это "просто платформа", а Украине "нужно говорить" об оружии, ракетах, снарядах и бомбах, которые будут применять на истребителях.
Резников отметил, что для того, чтобы обслуживать истребители и они могли выполнять боевые задачи нужно подготовить не только пилотов, но и инженеров, техников и людей, которые планируют операции.
"Это серьезный комплекс задач и это несколько сотен людей мы должны научить для первых птичек в украинском небе…", — подчеркнул он.
Он отметил, что пока неизвестно сколько времени займет обучение соответствующего персонала.
"Но я верю в одно: наши люди настолько талантливы, что Patriot они вместо 10 месяцев преодолели за 10 недель, артиллерию 155-ю вместо 3 месяцев за 3 недели. Поэтому я убежден, что украинские F-16 и будут в украинском небе освобождать временно оккупированные территории", — сказал он.