Резников рассказал, когда Украина сможет получить F-16

Украина сможет получить истребители F-16, о предоставлении которых ранее объявили Дания и Нидерланды, не ранее чем через 6−7 месяцев. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Новое время.

"Объективно без завышенных ожиданий… я думаю, что 6−7 месяцев — это минимальный срок, который надо сознательно оценивать, а если он немножко будет больше не разочаровываться" , — отметил он.

Он объяснил такие сроки тем, что самолет — это "просто платформа", а Украине "нужно говорить" об оружии, ракетах, снарядах и бомбах, которые будут применять на истребителях.

Резников отметил, что для того, чтобы обслуживать истребители и они могли выполнять боевые задачи нужно подготовить не только пилотов, но и инженеров, техников и людей, которые планируют операции.

"Это серьезный комплекс задач и это несколько сотен людей мы должны научить для первых птичек в украинском небе…" , — подчеркнул он.

Он отметил, что пока неизвестно сколько времени займет обучение соответствующего персонала.