Хорватия готова предоставлять свои порты для украинского зерна – ОП

На встрече с Владимиром Зеленским в Афинах премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Хорватия готова предоставлять порты на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна.﻿﻿ Об этом говорится на сайте президента, сообщает Украинская правда.

"Зеленский отметил, что Украина готова и в дальнейшем оставаться гарантом глобальной продовольственной безопасности и заинтересована в поиске новых путей поставки продовольствия на мировые рынки, одним из которых может стать Хорватия. Хорватская сторона подтвердила готовность предоставлять порты на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна" , – говорится в сообщении.

Зеленский рассказал о ситуации на поле боя, наступательных шагах украинской армии и проблемах, с которыми она сталкивается. Он также проинформировал собеседника о подготовке украинской энергосистемы и ПВО к осенне-зимнему периоду.

Также президент провел встречу с Премьер-министром Республики Северная Македония Димитаром Ковачевским. Лидеры обсудили ситуацию на поле боя. Президент обратил внимание на наращивание производства Россией ракет с использованием западных компонентов.