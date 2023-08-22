Более 80% украинцев сегодня проголосовали бы за независимость – опрос

Если бы референдум о государственной независимости Украины проходил сегодня, то независимость поддержало бы абсолютное большинство украинцев - по меньшей мере 82%. Об этом заявил старший аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Сергей Шаповалов, представляя результаты исследования, сообщает Укринформ.

"Мы задали вопрос "Если бы референдум по провозглашению государственной независимости Украины проходил сегодня, то как бы вы на нем проголосовали" и получили следующие результаты: "за" проголосовали 82%, против - только около 3%, и у нас есть около 15% тех, кто не определился с этим вопросом или не участвовал бы в референдуме.

Но результаты и выборов, и референдумов – эти проценты – определяются от тех, кто пришел и дал какой-то ответ, поэтому этот результат сильно перевалит за 90%, то есть будет значительно выше в реальной жизни. Но, несмотря на положительный результат, у меня вызывает обеспокоенность те, кто не определился, потому что это - каждый пятый" , - сказал он.

Согласно результатам опроса, больше всего тех, кто поддержал бы независимость, – на западе страны (94%), на юге и востоке – 68% и 70% соответственно.

Также абсолютное большинство украинцев – 88,5% – гордятся своим гражданством.

В то же время Шаповалов подчеркнул, что динамика в этом вопросе положительно растет: если в 2000-х годах было около половины тех, кто бы решительно поддержал независимость Украины, после российской агрессии 2014 года эти показатели выросли до около 65-70%, то сейчас это более 80 %.

Также эксперт отметил, что около половины опрошенных украинцев (49%) считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, около трети отметили, что в неправильном, а другие не определились.

"Согласно динамике, у украинцев всегда преобладал пессимизм при оценке ситуации в стране. А пики оптимизма были лишь после выборов, когда на новых президентов возлагали новые ожидания. Однако с декабря 2022 года - преобладает позитив. Это связано с тем, что на фоне экзистенциальной угрозы ценность государства существенно увеличилась" , – пояснил он.

В то же время, украинцы на фоне полномасштабного вторжения склонны более положительно оценивать события, произошедшие за время независимости Украины: 40,3% респондентов считают, что за последние 30 лет произошло больше положительных событий, еще 39,8% сказали, что произошло поровну и положительного, и отрицательного. Подавляющее большинство опрошенных (69%) отметили, что распад СССР является положительным историческим событием.

Опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова при поддержке программы MATRA, финансируемой Посольством Королевства Нидерландов в Украине, с 9 по 15 августа 2023 года.

Опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет методом face-to-face. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.