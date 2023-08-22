Украина хочет получить от США ракеты JASSM для F-16, - Forbes

Украина хочет получить от США американские крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16. С их помощью ВСУ будет проще освободить оккупированный россиянами Крым. Об этом, со ссылкой на Forbes, сообщает РБК-Украина.

Издание напоминает, что пока из дальнобойного вооружения в боевой авиации Украины поставлены Великобританией крылатые ракеты Storm Shadow и идентичные SCALP-EG из Франции.

"Но ракета, которая может иметь наибольшее значение, JASSM, двухтонная крылатая ракета-невидимка с дальностью действия 230 миль, все еще находится в списке пожеланий Киева. До тех пор, пока США не одобрят JASSM для передачи Украине, украинские F-16 не будут использовать весь свой потенциал" , - отмечает Forbes.

В материале говорится, что F-16 еще не совместимы со Storm Shadow/SCALP, но совместимы с JASSM, и, объединив истребители и JASSM, Воздушные силы Украины "смогут удвоить свои возможности для глубоких ударов".

"Истребители F-16, оснащенные JASSM, могут иметь решающее значение для долгосрочного плана министра обороны Украины Алексея Резникова по возвращению Крыма "без боя" , - заявила аналитик калифорнийской корпорации RAND Corporation Бринн Таннехилл.

Напомним, недавно США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Украина получит самолеты после завершения обучения пилотов.

Уже известно, что Нидерланды предоставят Украине 42 американских истребителя, а Дания - еще 19.