Россияне впервые вывели в Черное море ракетоноситель "Циклон" - ВСУ

Утром 22 августа армия РФ вывела в Черное море новый корабль "Циклон", который недавно был принят в состав Черноморского флота. Об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает Радио Свобода.

По ее словам, всего российские военные вывели в море сразу три корабля-носителя ракет "Калибр" суммарным залпом до 20 ракет.

В то же время армия РФ проводила "разведку боем" украинской противовоздушной обороны, используя единичные ударные беспилотники, подчеркнула Гуменюк.

"Это означает, что рашисты готовы к выполнению новых ракетных ударов по территории Украины" , – отметила спикер.

На утро 22 августа, на боевом дежурстве в Черном море находятся 10 российских кораблей, среди которых два носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет до 12 ракет, сообщили Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

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