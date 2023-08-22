Все обещанные Францией ракеты SCALP уже в Украине – посол

Франция продолжит снабжать Украину дальнобойными ракетами SCALP (французский аналог британских Storm Shadow). Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко, сообщает Левый берег.

"Все ракеты SCALP, которые обещали предоставить французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была испытательная, снаряды неплохо зарекомендовали себя. SCALPы будут, поставки будут продолжаться. Главный вопрос этих поставок – их ритм, а здесь у французов все очень неплохо" , – сказал Вадим Омельченко.

При этом он отметил, что Зеленский или Макрон заявляют, что Франция приняла решение предоставить Украине нам какое-то вооружение, оно уже в Украине и работает на фронте.

Напомним, в июле на полях саммита НАТО в Вильнюсе президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция станет поставлять Украине дальнобойные ракеты Scalp. Эти ракеты предназначены для запуска из самолетов. В экспортном варианте дальность поражения – более 250 км.