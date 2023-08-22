Twitter будет скрывать заголовки в ссылках для "большей эстетики"

Социальная сеть Илона Маска X (ранее известная как Twitter) планирует скрывать заголовки по ссылкам СМИ для "большей эстетики". Об этом пишет Fortune, сообщает Новое время.

Социальная сеть будет отображать только ссылку и картинку новости в сниппете.

Маск подтвердил эту информацию в своем аккаунте, добавив, что исходит "непосредственно" от него. По его словам, это изменение "значительно улучшит эстетику".

Сейчас сниппеты в Twitter для новостных материалов или сообщений в блоге показывает заголовок и краткий текст, вместе с отображением заголовка.

Если предложенное изменение будет принято, Twitter будет показывать только изображение со ссылкой в сообщении. Если публикация или блог не будет публиковать сопроводительный текст со ссылкой, пользователи увидят только ссылку и иллюстрацию материала.

Целью обновления является уменьшение высоты поста, чтобы на одном экране поместилось больше постов.

По словам собеседников издания Маск считает, что удаление заголовков с карты предварительного просмотра уменьшит кликбейт.

Также Маск недавно заявлял, что журналисты, борющиеся за большую свободу и более высокий доход, должны напрямую публиковаться в его соцсети.