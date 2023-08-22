МИД Германии: Удары беспилотников по Москве легитимны

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает легитимными регулярные атаки якобы украинских беспилотников на Москву, сообщает Европейская правда.

Россия напала на Украину, и Украина защищается "в рамках международного права", заявила Бербок на совместной пресс-конференции с главой эстонского внешнеполитического ведомства Маргусом Тсахкной.

Эстонский министр в свою очередь подчеркнул, что Россия несет ответственность за все, что происходит в Украине.

Глава МИД Германии добавила, что украинские вооруженные силы в первую очередь нуждаются в материалах и оборудовании в рамках контрнаступления для преодоления российских минных полей. Существуют "огромные минные пояса, особенно на востоке Украины", которые по размеру примерно равны западной Германии, сказала Бербок.

"Мы работаем над этим полным ходом" , – добавила министр.

Напомним, этой ночью Москву и область снова атаковали﻿ беспилотники. Все аэропорты российской столицы закрывали вылеты и прилеты.