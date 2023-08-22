День Независимости: какие ограничения будут и продлят ли комендантский час

В этом году День Независимости снова будет проходить с ограничениями из-за полномасштабной войны, развязанной Кремлем. Масштабных массовых мероприятий не планируется, а комендантский час в регионах оставят без изменений, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Киев и область

Украинская столица не планирует массовые мероприятия ко Дню Независимости. Мэр города Виталий Кличко выдал отдельное поручение по недопущению проведения негосударственных массовых мероприятий 23-24 августа.

"К руководителям Главных управлений Национальной полиции и ГСЧС в Киеве обратился с просьбой принять дополнительные меры по охране общественного порядка и безопасности участников празднования Дня Государственного флага Украины, Дня Независимости Украины, запланированных на государственном уровне" , - написал Кличко в Telegram.

Всех киевлян и гостей столицы он призвал в эти дни быть максимально внимательными и осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

При этом, как пояснили в КГВА, хоть большие массовые мероприятия не будут проводиться, но в столице состоится несколько десятков разноплановых мероприятий исключительно локального масштаба.

В частности, от торжественных (таких, как поднятие флага), государственных до местных, локальных, по районам столицы.

"Негосударственные массовые мероприятия как были под запретом, так и остаются, какой бы характер они ни имели - религиозный, культурно-просветительский, физкультурно-спортивный или зрелищный. Небольшие, местные мероприятия будут возможны только после согласования с властями города" , - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Что касается комендантского часа в Киеве и области, то он в эти праздничные дни не будет отличаться от обычных будней.

Движение транспорта

Стоит отметить, что с понедельника, с 21 августа и по 28 августа улица Крещатик будет перекрыта.

Из-за чего общественный транспорт будет работать с изменениями в движении, в частности, движение автобусных маршрутов на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Михайловской будет организовано:

автобусы маршрута №62 - от Ботанического сада до ул. Крещатик по собственному маршруту, далее - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Владимирская -Владимирский проезд (в обратном направлении ул. Большая Житомирская) - ул. Михайловская = ул. Крещатик, далее по собственному маршруту;

автобусы маршрута №114 - от железнодорожного вокзала "Центральный" до ул. Крещатик по собственному маршруту, далее - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Владимирская - Владимирский проезд (в обратном направлении ул. Большая Житомирская) - ул. Михайловская - ул. Крещатик, далее по собственному маршруту.

Харьковская область

Для Харькова и области 23 и 24 августа этого года продолжительность комендантского часа не изменится. Она, как обычно, продлится с 23:00 до 05:00.

Однако глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подчеркнул, что в последние дни враг существенно усилил обстрелы гражданского населения и инфраструктуры области.

"Россияне прибегают к откровенно террористическим атакам, целью которых является нанесение вреда гражданским людям. Вероятность таких ударов в дни государственных праздников Украины очень высока. Призываю всех быть максимально внимательными и осторожными!" - написал Синегубов.

Поэтому жителей Харькова и области местные власти призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а также избегать скоплений людей.

Полтавская область

В Полтавской области с 21 августа запрещены массовые мероприятия. Как заявил глава ОВА Дмитрий Лунин, такое решение было принято на Совете обороны области в связи с возможным усилением вражеских обстрелов.

При этом дата отмены такого ограничения будет согласована на следующем заседании.

"В очередной раз подчеркиваю - никогда не пренебрегайте своей безопасностью. В случае объявления воздушной тревоги следуйте в ближайшее укрытие!" - призвал Лунин.

Об изменениях в продолжительности комендантского часа в Полтаве и области на время праздничных дней власти не сообщали.

Запорожская область

Как отметили в Запорожской ОВА, в условиях активных боевых действий на территории области все мероприятия должны проходить с соблюдением норм безопасности и максимально проходить в онлайн формате.

Глава области Юрий Малашко заявил, что масштабные мероприятия и массовые празднования необходимо отложить до победы. Он призвал жителей региона помнить о безопасности.

"Зная о коварстве врага, прошу быть осторожными и осмотрительными: не организуйте скопление людей, а в случае уведомления об опасности - немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию" , - добавил Малашко.

При этом сообщений об изменениях продолжительности комендантского часа в регионе он не публиковал.

Херсонская область

В Херсоне и области в День Независимости также не будут проводиться массовые культурные мероприятия, о чем заявил руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников.

"Мы не будем собирать нигде людей. Это очень опасно. Что касается мер безопасности, здесь (в Херсоне, - ред.) не так много людей, и пока нет никаких решений по ограничению их передвижения" , - сказал Толоконников.

Отметим, ранее в ОВА предупреждали, что оккупанты усиливают блокпосты на оккупированных территориях Херсонской области, поскольку переживают из-за так называемых "провокаций" со стороны украинского партизанского движения, которые могут произойти на День Независимости.

Сообщений об изменениях в продолжительности комендантского часа в области не было.

Черниговская область

Как рассказал "Суспильному" советник начальника Черниговской ОВА Андрей Подорван, в Чернигове и области массовые мероприятия в День Государственного флага Украины и День Независимости не будут проводить.

Он объяснил, что это связано с возможной опасностью ракетных ударов по территории Украины.

"О проведении мероприятий 23 и 24 августа, никакие организации не обращались, но если и обратятся - будем отказывать, потому что есть опасность ракетных ударов по территории Украины" , - сказал Подорван.

Больше городские власти Чернигова предлагают запретить все публичные гражданские меры связанные с ВСУ. С такой инициативой выступил и. о. городского головы Чернигова Александр Ломако во время общегородского совещания.

Впоследствии глава ОВА Вячеслав Чаус заявил, что в области запрещено проводить массовые мероприятия 23-25 августа. Решение было принято на уровне Совета обороны области.

Также органам местного самоуправления рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий на территории общин с 26 августа по 1 сентября.

"По информации военного командования в эти дни повышена опасность ракетных ударов" , - пишет Чаус.

В Черниговской области сообщений об изменениях в продолжительности комендантского часа также не поступало.

Кривой Рог

Как заявил глава Совета обороны города Александр Вилкул, в Кривом Роге (Днепропетровская область), а также районе запрещено 23 и 24 августа проведение каких-либо массовых мероприятий.

Такое решение было принято военным руководством. Продолжительность комендантского часа неизменна.

Житомир

Житомирский городской совет планирует отменить некоторые запланированные ранее мероприятия в День Независимости Украины, заявил городской голова Сергей Сухомлин.

Он пояснил, что это касается преимущественно мероприятий с массовым участием детей. Комендантский час будет действовать как и всегда.

Кировоградская область

Глава ОВА Андрей Райкович сообщил, что принято решение запретить проведение в области мирного собрания, митингов, походов и демонстраций, других массовых мероприятий 23 и 24 августа.

"Прошу всех вас не игнорировать сигналы воздушной тревоги. С особой ответственностью следить за детьми. Не обойти вниманием одиноких, а также людей с инвалидностью" , - написал он.

При этом по изменениям в продолжительности комендантского часа в регионе сообщений нет.

Чего ждать на День Независимости?

Напомним, что в Главном управлении разведки Минобороны допускается риск провокаций во время празднования Дня Независимости. Поэтому украинцев призывают не пренебрегать собственной безопасностью.

При этом в Воздушных силах ВСУ обращают внимание, что российские оккупанты известны своим тяготением к "сакральным" датам, в связи с чем не исключены удары и на День Независимости.

В свою очередь в ОК "Юг" считают угрозу ракетных ударов во время праздников высокой. Там не исключают, что, по всей вероятности, как раз в этот период возможны массированные атаки.