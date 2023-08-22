Готовы ли украинцы к компромиссам с РФ - опрос

Несмотря на все, большинство украинцев не готовы к компромиссам с агрессором для прекращения войны. Так, на территориальные уступки ради прекращения войны готовы пойти менее 5% украинцев, а уступить будущее членство Украины в НАТО готовы 18% украинцев. Такие данные социологического опроса обнародовал Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива в рамках своего исследования накануне Дня Независимости, сообщает Зеркало недели.

Среди других заявленных требований страны-агрессорки на сокращение ВСУ в мирное время готовы согласиться не более 13% украинцев, а предоставить русскому языку официальный статус или отказаться от политики декоммунизации в угоду Кремлю готовы не более 17–18% опрошенных.

Как отмечают социологи, несколько большую готовность идти на уступки демонстрируют жытели юга и востока, но даже в этих регионах большинство опрошенных считают неприемлемыми любые из рассмотренных уступок.

Также около половины тех, кто выразил готовность «ради мира идти на какие-либо компромиссы» (таких 8% в целом), на самом деле считают вышеупомянутые уступки со стороны Украины неприемлемыми.

При этом 42% украинцев считают, что если агрессор усилит ракетные обстрелы украинских городов, что приведет к увеличению жертв среди гражданского населения, Украина все равно должна продолжать воевать, несмотря ни на что. Еще 21% респондентов предпочел бы попытаться заморозить конфликт, но не идти на уступки России. В то же время еще 23% опрошенных считают, что в таком случае следует начать переговоры с агрессором о прекращении войны.

Приблизительно треть украинцев не верят, что их партнеры существенно снизят поддержку Украины, если в ближайшие 3-4 месяца она не достигнет существенных успехов на поле боя в ходе контрнаступления. С этим, в то же время, не согласны около 46% опрошенных.

Опрос проведен Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова при поддержке программы MATRA с 9 по 15 августа 2023 года. Методом face-to-face опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан.