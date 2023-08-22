В Еврокомиссии обвинили Россию в фальсификации истории

В Европейский день памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов Европейская комиссия выдвинула серьезные обвинения в адрес президента России Владимира Путина, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает ntv.

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова и комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявили, что Путин вернул на континент войну, преследования и незаконную оккупацию.

Российский государственный аппарат также фальсифицирует историю и распространяет теории заговора, чтобы отравить демократии ЕС злонамеренной дезинформацией.

"Мы не прекратим наших усилий по продвижению исторической осведомленности и развенчанию этого искажения исторических фактов, где бы мы с ним ни столкнулись", – заявили ведущие должностные лица Еврокомиссии.

Украину, которая подверглась нападению со стороны России, будут поддерживать столько, сколько будет необходимо, подчеркнули они.

Юрова и Рейндерс считают, что история дает определенную надежду.

"После Второй мировой войны мы построили мирную Европу, союз демократий. Мы создали стабильные демократические институты в странах, которые не так давно находились под сокрушительным гнетом авторитаризма", – пишут они.

Общеевропейский день памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов отмечается 23 августа с 2009 года. Он также напоминает о так называемом пакте Молотова — Риббентропа. Немецко-советский договор о ненападении, подписанный 23 августа 1939 года, считается документом, который открыл путь для немецкого вторжения в Польшу 1 сентября 1939 года.

Напомним, в минувшие выходные высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал Россию "бензоколонкой", которая владеет атомной бомбой.

В мае посол Польши в Будапеште раскритиковал командующего венгерской армии за то, что он фактически выступает за "умиротворение" России после ее вторжения в Украину.

Посол Себастьян Кечек опубликовал письмо, адресованное генерал-лейтенанту Габору Боронди, который заявил, что Вторую мировую войну можно было бы предотвратить, если бы западные государства поддержали мирные переговоры с нацистской Германией после вторжения Адольфа Гитлера в Польшу в 1939 году.